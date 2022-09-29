Резников – о ядерных рисках, поставках оружия для ВСУ и противодействии иранским БПЛА
Все темы достаточно актуальны
Військове телебачення України
Министр обороны Украины Алексей Резников не принялся оценивать риск применения россией тактического ядерного оружия. Также он заявил, что отсутствие постоянных новостей о поставках оружия в Украину не означает их сокращения.
"Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, что он психанет. Насколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались. Его можно донести и "Искандерами", и " Калибрами", и самолетами. Какого они качества и состояния – у меня вопрос".
"Однажды я общался со вторым президентом Леонидом Кучмой, который уже завершал передачу россии ядерного оружия. Он напомнил, что даже если бы этот ядерный потенциал не отдали, в 1997 году у него истекал срок годности. Его все равно нужно было списывать и утилизировать. Мы его весь отдали в россию, поэтому вопрос: а в каком состоянии этот хлам у россии?"
"Украинские ракеты "Сатана" у россии еще на вооружении, мы их делали более 40 лет назад. И возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам… Поэтому, можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там".
"Первые MLRS системы – это было событие. Но дальше мы не рассказываем, сколько боеприпасов мы к ним получаем. Интенсивность рапортования упала. Кроме того, многие партнеры из "Рамштайна" говорят, что "мы даем вот это и это, но не надо об этом делать сообщение". Я, выполняя их пожелания, не рассказываю. Мы после победы всех похвалим".
"ВПК стран-участниц "Рамштайна" получили сигнал, что их правительства поддерживают долгосрочную перспективу поддержки Украины. Они понимают, что нужно не только сегодня дать нам оружие и боеприпасы. Нужны ремонт, обслуживание, а дальше – запуск производств. Они заинтересованы производить себе, чтобы оружие из складов отдавать нам".
"О боевой авиации и танках вопрос не решен. Есть много факторов, в том числе долгое обучение. Но главное, вероятнее всего, - то, что это самое дорогое, что может быть, и требует ремонта, ухода, обслуживания. Дать сегодня танки и не взять на себя обязательства по их обслуживанию нельзя. Мне кажется, что политическое решение, каким будет боевой танк в Украине – это вопрос времени. Но это произойдет".
"Иранские "мопеды"? Мы уже решаем этот вопрос. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытие неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "шахедов". Наши научились" их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в частности к тем, которые боятся давать нам оружие, но имеют хорошую экспертизу. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением".
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