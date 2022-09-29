Резников – о ядерных рисках, поставках оружия для ВСУ и противодействии иранским БПЛА

Министр обороны Украины Алексей Резников не принялся оценивать риск применения россией тактического ядерного оружия. Также он заявил, что отсутствие постоянных новостей о поставках оружия в Украину не означает их сокращения.

"Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, что он психанет. Насколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались. Его можно донести и "Искандерами", и " Калибрами", и самолетами. Какого они качества и состояния – у меня вопрос".

"Однажды я общался со вторым президентом Леонидом Кучмой, который уже завершал передачу россии ядерного оружия. Он напомнил, что даже если бы этот ядерный потенциал не отдали, в 1997 году у него истекал срок годности. Его все равно нужно было списывать и утилизировать. Мы его весь отдали в россию, поэтому вопрос: а в каком состоянии этот хлам у россии?"

"Украинские ракеты "Сатана" у россии еще на вооружении, мы их делали более 40 лет назад. И возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам… Поэтому, можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там".

"Первые MLRS системы – это было событие. Но дальше мы не рассказываем, сколько боеприпасов мы к ним получаем. Интенсивность рапортования упала. Кроме того, многие партнеры из "Рамштайна" говорят, что "мы даем вот это и это, но не надо об этом делать сообщение". Я, выполняя их пожелания, не рассказываю. Мы после победы всех похвалим".

"ВПК стран-участниц "Рамштайна" получили сигнал, что их правительства поддерживают долгосрочную перспективу поддержки Украины. Они понимают, что нужно не только сегодня дать нам оружие и боеприпасы. Нужны ремонт, обслуживание, а дальше – запуск производств. Они заинтересованы производить себе, чтобы оружие из складов отдавать нам".

"О боевой авиации и танках вопрос не решен. Есть много факторов, в том числе долгое обучение. Но главное, вероятнее всего, - то, что это самое дорогое, что может быть, и требует ремонта, ухода, обслуживания. Дать сегодня танки и не взять на себя обязательства по их обслуживанию нельзя. Мне кажется, что политическое решение, каким будет боевой танк в Украине – это вопрос времени. Но это произойдет".

"Иранские "мопеды"? Мы уже решаем этот вопрос. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытие неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "шахедов". Наши научились" их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в частности к тем, которые боятся давать нам оружие, но имеют хорошую экспертизу. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением".