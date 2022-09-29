Глава МИД Польши – о введении войск НАТО в Украину в случае применения рф ядерного оружия

По мнению министра иностранных дел Польши, в случае применения россией ядерного оружия против Украины НАТО должен отреагировать. Как сообщает PAP, об этом Збигнев Рау сказал в эфире NBC News.

"Насколько нам известно, путин угрожает применением тактического ядерного оружия на территории Украины, а не атакой против НАТО. Что означает, что НАТО должно ответить конвенционными средствами, но этот ответ должен быть разрушительным. И, думаю, именно этот сигнал НАТО сейчас посылает россии", - сказал министр.

Он отметил, что при подобном сценарии нельзя исключать введение войск НАТО на территорию Украины, однако "это не будет необходимой процедурой", так как могут применяться обычные вооружения – авиация или ракеты, причем "не обязательно с украинской территории".