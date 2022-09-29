"У каждого из них своя история". Украина вернула из плена шестерых украинцев
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Андрей Ермак Телеграм-канал
Украина и россия провели очередной обмен пленными. Домой вернули четырех военных и двух гражданских. Их ждет процесс реабилитации и лечения. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Всего за этот месяц удалось вернуть 235 наших защитников.
"Итак, еще больше наших – дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей – четырех морпехов и двух гражданских. Офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна".
"У каждого из них своя история. Например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в рф и удерживали в Курском СИЗО. Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны. Военные участвовали в боях за Мариуполь. Обмены продолжаются. Наша цель – вернуть всех наших людей".
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