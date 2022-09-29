Резников – о потерях россиян убитыми и ранеными, а также о дополнительной мобилизации в Украине

Решение руководства россии о мобилизации было в Украине ожидаемым и ничего не меняет для украинской армии, сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр обороны Украины Алексей Резников.

"Поскольку это назвали "частичная" мобилизация, логично сократить до "чмобилизации". Это было абсолютно ожидаемое мероприятие и не было для нас новостью. Потому что мы точно знаем реальные потери российских войск. Они потеряли от 50 тысяч убитыми и не менее 100 тысяч ранеными. Причем, это были подготовленные вояки. Абсолютного логичная реакция военно-политического руководства кремля – начать восполнять эти потери".

"Поскольку там сидят юристы питерской правовой школы, то они будут стараться легитимизировать свой беспредел. Но, извините, это временно оккупированные наши территории. Это территории Украины, признанные всеми, поэтому и HIMARS, и 155-й калибр будут продолжать деоккупировать наши земли".

Говоря об ответных действиях украинской стороны, Резников сказал: "У нас есть Генштаб. Планирование операций и их проведение на местах – это командующие по направлениям. Глобальное развитие событий – это Валерий Залужный и весь Генштаб. Там сидят серьезные мужики, которые просчитывают на несколько ходов вперед, как мы будем реагировать на ту или иную ситуацию на фронте. В том числе, мы получаем данные разведки. Есть определенные шаги, в том числе, связанные с формированием резервов, их подготовкой. Решение о дополнительной мобилизации будет принимать Генштаб".