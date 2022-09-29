  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Резников – о потерях россиян убитыми и ранеными, а также о дополнительной мобилизации в Украине
В тренде

Резников – о потерях россиян убитыми и ранеными, а также о дополнительной мобилизации в Украине

Общие новости
(3 голосов)

Вновь актуальные вопросы и своевременные ответы

Резников – о потерях россиян убитыми и ранеными, а также о дополнительной мобилизации в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Решение руководства россии о мобилизации было в Украине ожидаемым и ничего не меняет для украинской армии, сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр обороны Украины Алексей Резников.

"Поскольку это назвали "частичная" мобилизация, логично сократить до "чмобилизации". Это было абсолютно ожидаемое мероприятие и не было для нас новостью. Потому что мы точно знаем реальные потери российских войск. Они потеряли от 50 тысяч убитыми и не менее 100 тысяч ранеными. Причем, это были подготовленные вояки. Абсолютного логичная реакция военно-политического руководства кремля – начать восполнять эти потери".

"Поскольку там сидят юристы питерской правовой школы, то они будут стараться легитимизировать свой беспредел. Но, извините, это временно оккупированные наши территории. Это территории Украины, признанные всеми, поэтому и HIMARS, и 155-й калибр будут продолжать деоккупировать наши земли".

Говоря об ответных действиях украинской стороны, Резников сказал: "У нас есть Генштаб. Планирование операций и их проведение на местах – это командующие по направлениям. Глобальное развитие событий – это Валерий Залужный и весь Генштаб. Там сидят серьезные мужики, которые просчитывают на несколько ходов вперед, как мы будем реагировать на ту или иную ситуацию на фронте. В том числе, мы получаем данные разведки. Есть определенные шаги, в том числе, связанные с формированием резервов, их подготовкой. Решение о дополнительной мобилизации будет принимать Генштаб".

Читайте также"У каждого из них своя история". Украина вернула из плена шестерых украинцев

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Резников
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
interfax.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде