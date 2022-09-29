  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Власти Финляндии подтвердили закрытие границы для российских туристов
В тренде

Власти Финляндии подтвердили закрытие границы для российских туристов

Общие новости
(1 голосов)

Начиная с пятницы, 30 сентября

Власти Финляндии подтвердили закрытие границы для российских туристов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Финляндия с 30 сентября закрывает границу для российских туристов, имеющих шенгенские визы, выданные Финляндией или любой другой страной. Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто, как сообщает портал Yle.

"Принципиальное решение направлено на то, чтобы полностью предотвратить российский туризм в Финляндию, а также транзит через Финляндию".

Как объяснило правительство страны, российские туристы ставят под угрозу международные отношения. Таким образом, пограничные органы смогут отказывать россиянам во въезде или отказывать в рассмотрении заявки на визу, объясняя, что они угрожают международным отношениям Финляндии.

Исключения есть, правительство составило список примерно из 10 причин, позволяющих въезжать в Финляндию. Например, россияне смогут посещать родственников, ехать на вступительный экзамен в финское учебное заведение. Также в страну могут впускать россиян, которые едут с рабочими вопросами, например, в командировку или на собеседование. Кроме того, должны разрешить движение грузовиков. По оценкам, в результате решения движение на границе уменьшится вдвое.

Читайте такжеСтраны Балтии и Польша закрыли свои границы для россиян с шенгенскими визами

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
hs.fi

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде