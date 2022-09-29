Власти Финляндии подтвердили закрытие границы для российских туристов

Финляндия с 30 сентября закрывает границу для российских туристов, имеющих шенгенские визы, выданные Финляндией или любой другой страной. Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто, как сообщает портал Yle.

"Принципиальное решение направлено на то, чтобы полностью предотвратить российский туризм в Финляндию, а также транзит через Финляндию".

Как объяснило правительство страны, российские туристы ставят под угрозу международные отношения. Таким образом, пограничные органы смогут отказывать россиянам во въезде или отказывать в рассмотрении заявки на визу, объясняя, что они угрожают международным отношениям Финляндии.

Исключения есть, правительство составило список примерно из 10 причин, позволяющих въезжать в Финляндию. Например, россияне смогут посещать родственников, ехать на вступительный экзамен в финское учебное заведение. Также в страну могут впускать россиян, которые едут с рабочими вопросами, например, в командировку или на собеседование. Кроме того, должны разрешить движение грузовиков. По оценкам, в результате решения движение на границе уменьшится вдвое.