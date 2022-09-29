Энергоатом опровергает информацию о возгорании на энергоблоке ЗАЭС

НАЭК "Энергоатом" не подтверждает информацию, появившуюся в некоторых телеграм-каналах, о возгорании на энергоблоке 2 Запорожской атомной станции (ЗАЭС).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Готовим опровержение", – сказали в компании.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщали о внештатной ситуации на ЗАЭС – возгорании на блоке №2.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

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В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.