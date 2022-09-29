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Зеленский созывает срочное заседание СНБО

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(3 голосов)

Оно пройдет в пятницу, 30 сентября

Зеленский созывает срочное заседание СНБО

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский созывает на завтра (30 сентября) срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестка дня и другие подробности сообщим впоследствии", - отметил он.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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