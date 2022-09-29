Генштаб ВСУ: В России уже мобилизовали более 100 тысяч военных
Объявленная цифра в 300 тысяч - не конечная
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В украинском Генштабе сообщили, что в России с начала объявления мобилизации уже призвали 100 тысяч человек.
Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
"В России после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. В настоящее время уже призвано более 100 тысяч из объявленных 300 тысяч человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тысяч - не конечная. Наиболее вероятно, что численность отмобилизованных будет значительно больше", - сказал Громов.
Громов также отметил, что мобилизация в России началась не 21 сентября, а раньше. Информация от пленных свидетельствует, что отмобилизованных в сентябре отправляли на фронт меньше чем через неделю без подготовки и слаживания.
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