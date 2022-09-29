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Генштаб ВСУ: В России уже мобилизовали более 100 тысяч военных

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Объявленная цифра в 300 тысяч - не конечная

Генштаб ВСУ: В России уже мобилизовали более 100 тысяч военных

фото из свободных источников

Новина українською

В украинском Генштабе сообщили, что в России с начала объявления мобилизации уже призвали 100 тысяч человек.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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"В России после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. В настоящее время уже призвано более 100 тысяч из объявленных 300 тысяч человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тысяч - не конечная. Наиболее вероятно, что численность отмобилизованных будет значительно больше", - сказал Громов.

Громов также отметил, что мобилизация в России началась не 21 сентября, а раньше. Информация от пленных свидетельствует, что отмобилизованных в сентябре отправляли на фронт меньше чем через неделю без подготовки и слаживания.

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В статье: война с Россией
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