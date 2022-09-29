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УЕФА: Исполком запретил крымским клубам играть в турнирах РФС с 2014 года

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Запрет действует до отдельного решения

УЕФА: Исполком запретил крымским клубам играть в турнирах РФС с 2014 года

Getty Images / Global Images Ukraine

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В пресс-службе УЕФА ответили на запрос российских СМИ о возможных санкциях за решение ФНЛ интегрировать крымские команды в чемпионат России.

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"Убедительно просим вас ознакомиться со следующим решением, принятым исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года:

Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 г. и чтобы этот регион считался «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления", — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что в последнее время на россии снова заговорили о возможном включении крымских клубов во Вторую лигу.

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В статье: УЕФА война с Россией
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Источник:
Спорт-Экспресс

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