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СМИ: США закупят у Южной Кореи оружие для Украины на 3 миллиарда долларов

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Поставки будут идти через Чехию

СМИ: США закупят у Южной Кореи оружие для Украины на 3 миллиарда долларов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

США планируют закупить у Южной Кореи оружие для Украины, общая стоимость которого достигает почти 3 миллиардов долларов. Поставлять его хотят при посредничестве Чехии.

Об этом сообщает iDnes.

"Боевые действия на востоке Украины продолжаются, и атакованная страна нуждается в новых поставках оружия для контрнаступления. В одной из самых крупных завершающихся сейчас поставок ключевую роль играет Чехия. Именно здесь был согласован план доставки оружия в Украину", - утверждают источники издания.

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По информации iDnes, США намерены купить ракетные установки и боеприпасы южнокорейского производства, стоимость которых равна 75 млрд чешских крон (почти 3 млрд долларов).

При этом отмечается, что прежде всего речь идет о ПЗРК Chiron, которые эффективны против низколетающих целей, таких как вертолеты и БПЛА.

В Министерстве обороны Чехии пока отказываются комментировать слухи о планах США по новым поставкам оружия для Украины.

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В статье: война с Россией
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