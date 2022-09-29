ГУР: Вероятность удара по Украине тактическим ядерным оружием очень высока

Главное управление разведки Минобороны оценивает как "очень высокую" вероятность использования Россией против Украины тактического ядерного оружия. Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью The Guardian и назвал возможные цели ядерного удара.

Скибицкий сообщил, что тактическое ядерное оружие примерно в 100 раз мощнее, чем ракеты, которые Россия до сих пор использовала против Украины.

В ГУР считают, что вероятность удара Россией по Украине тактическим ядерным оружием очень высока.

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"Скорее всего, они будут нацелены на места вдоль линии фронта с большим количеством людей и техники, ключевые командные центры и критически важную инфраструктуру", – сказал Скибицкий.

Для того чтобы противостоять ядерной атаке, Украине нужно больше вооружения для обороны.

"Чтобы их остановить, нам нужно больше не просто зенитных комплексов, а противоракетных комплексов. Но все будет зависеть от того, как будет развиваться обстановка на поле боя", – сказал Скибицкий.

По словам представителя ГУР, задача Украины состоит в том, чтобы нанести России максимальные потери на поле боя. Это вместе с мобилизацией, санкциями, политической изоляцией и их влиянием на экономику и общество России еще больше повергнет российское руководство в замешательство.