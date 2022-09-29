Украинские ПВО на Николаевщине сбили два российских штурмовика
Минус два грача у оккупантов
фото из свободных источников
В Николаевской области силами ПВО уничтожены два российских штурмовика Су-25.
Об этом сообщили в воздушном командовании "Південь".
"29 сентября, около 17:00 часов, в Баштанском районе Николаевщины, воинами зенитной ракетной Одесской бригады сбиты два российских штурмовика Су-25", - говорится в сообщении.
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