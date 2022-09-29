Украинские ПВО на Николаевщине сбили два российских штурмовика

В Николаевской области силами ПВО уничтожены два российских штурмовика Су-25.

Об этом сообщили в воздушном командовании "Південь".

"29 сентября, около 17:00 часов, в Баштанском районе Николаевщины, воинами зенитной ракетной Одесской бригады сбиты два российских штурмовика Су-25", - говорится в сообщении.