Россияне обстреляли Николаев кассетными снарядами, есть жертвы

Ближе к вечеру 29 сентября россияне атаковали Николаев.

В результате обстрела кассетными снарядами произошел взрыв в районе остановки общественного транспорта, есть жертвы.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

"Взрыв в районе остановки общественного транспорта.

Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", - написал Сенкевич.

По предварительным данным, погибло 2 человека, 12 ранено.

Напомним, что в ночь на 29 сентября город Николаев подвергся ракетному удару со стороны россиян, повреждены гражданские объекты.