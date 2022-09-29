Россияне обстреляли Николаев кассетными снарядами, есть жертвы
Один из снарядов взорвался рядом с остановкой общественного транспорта
Сенкевич Telegram-канал
Ближе к вечеру 29 сентября россияне атаковали Николаев.
В результате обстрела кассетными снарядами произошел взрыв в районе остановки общественного транспорта, есть жертвы.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.
"Взрыв в районе остановки общественного транспорта.
Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", - написал Сенкевич.
По предварительным данным, погибло 2 человека, 12 ранено.
Напомним, что в ночь на 29 сентября город Николаев подвергся ракетному удару со стороны россиян, повреждены гражданские объекты.
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