Житель Черниговщины передал ВСУ вражеские танк, броневик и три Камаза снарядов

Житель села Синдаревское Нежинского района Черниговской области Павел Струк разыскивал брошенную российскую военную технику, чтобы затем передать ее ВСУ.

Об этом пишет сайт "Национального союза журналистов Украины".

Война Павла Струка застала в Нежине. Из-за отсутствия общественного транспорта мужчину в его родное село подвезла его племянница. После того, как мужчина вернулся в свое село, он увидел колонны российской техники. Впоследствии он заметил, что одна из БМП оккупантов заглохла. Мужчина решил ее захватить, чтобы передать ВСУ. Тогда он позвонил своему свату, который является военным в Нежине.

2 марта мужчина заметил, что из Бахмача на Круты по полевым дорогам, в обход села, шли россияне. Колонна была огромной: где-то 800 танков и другой техники. Тогда ВСУ взорвали мост, поэтому часть техники не успела проехать.

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"Как раз наши взорвали мост возле Валентинтиевого. Думаю, пойду, не вся их техника успела проскочить, что-то должно остаться... У меня есть бинокль. Смотрю, кацапов не видно. И какая-то техника стоит... Оказалось, действительно танк, Т-72, правда, снаружи немного обгорелый. Где-то нарвался, обстреляли. Танкистов нет. Зато весь боекомплект на месте и исправные аккумуляторы. Я за телефон, звоню свату: "Здесь техника есть! Давай, приезжай!" А сам, чтобы кто-то не украл находку, стерег… В километре от того места, в Дорогинцы, рашисты "летали", как сумасшедшие", — загадывает мужчина.

Павел Струк успел передать ВСУ российские БМП, танк, броневик "Тайфун", бензовоз, санитарную машину, БАТ для рытья окопов и три "КамАЗа" снарядов. Мужчина говорит, что он не рассчитывает ни на какие награды, однако хотел бы, чтобы его свата отметили так, как он под обстрелами забирал российскую технику.