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Металлист 1925 обновил дизайн клубного автобуса - ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Рожденные в бою! Рожденные побеждать!

Металлист 1925 обновил дизайн клубного автобуса - ВИДЕО

facebook.com/metalist1925kh

Новина українською

"Металлист 1925" обновил дизайн клубного автобуса.

Новый дизайн выполнен клубных в цветах харьковского клуба – желтом и синем.

Слоганы команды: "Рожденные в бою! Рожденные побеждать!"

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
FC Metalist 1925

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