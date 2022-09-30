Металлист 1925 обновил дизайн клубного автобуса - ВИДЕО
Рожденные в бою! Рожденные побеждать!
facebook.com/metalist1925kh
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Новый дизайн выполнен клубных в цветах харьковского клуба – желтом и синем.
Слоганы команды: "Рожденные в бою! Рожденные побеждать!"
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Источник:FC Metalist 1925
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