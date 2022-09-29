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Данилов: На заседании СНБО примут фундаментальные решения для Украины

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Заседание пройдет в пятницу, 30 сентября

Данилов: На заседании СНБО примут фундаментальные решения для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 30 сентября, на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) планируется принять фундаментальные решения для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Говорить великий Львів".

"После Ставки (Ставки верховного главнокомандующего - ред.) состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем будем завтра говорить на СНБО, и какие решения будем принимать", - подчеркнул Данилов.

Читайте такжеУ Зеленского говорят, что Путин вряд ли применит ядерное оружие против Украины

Напомним, в четверг, 29 сентября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает срочное заседание СНБО, которое пройдет 30 сентября.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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ВасяКулебяка (Козливка)
29.09.2022 в 21:06
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