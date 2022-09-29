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"Боритесь – поборете!": Зеленский обратился к коренным народам россии - ВИДЕО

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Призвал их бороться с режимом российского диктатора

"Боритесь – поборете!": Зеленский обратился к коренным народам россии - ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский обратился к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России, представителей которых отправляют на войну против Украины. Он призвал их бороться с режимом российского диктатора Владимира Путина и не дать сделать себя пушечным мясом на ненужной им войне.

Об этом сообщает телеграм-канал президента Украины.

"Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас "грузом 200", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что на войне против Украины погибли уже около 58 500 российских солдат, но россиянам не озвучивают это количество и врут, что убитых вроде бы всего около 6000.

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"58 500 – вот в чем правда. Все они погибли из-за того, что эту войну захотел один человек. Только один, которому служат многие люди. Народы Кавказа, все народы на территории России, у вас нет причин, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в Украине видят сопротивление народов Кавказа мобилизации, которой российские власти хотят перекрыть провал своей кадровой армии и своих преступных приказов.

"Боритесь, чтобы не погибнуть! Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российские власти начнут следующие волны мобилизации. Боритесь! Поборете", – сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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