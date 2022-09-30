Сенатор США Грэм: Штаты будут рассматривать ядерный удар по Украине как нападение на НАТО
Но пока что это частное мнение
Если Россия продолжит угрозы в адрес Украины и применит ядерное оружие, США воспримут это как нападение на НАТО. Об этом американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил на заседании Судебного комитета США, пишет Dikgazete.
Заседание комитета называлось "От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечности". Выступая, сенаторы подчеркивали, что Россия должна отвечать за все нарушения законов, допущенные ее армией в Украине.
"Если Путин продолжит свои угрозы и применит ядерное оружие, мы будем считать это крупномасштабным нападением на НАТО. Радиация затрагивает не только Украину, но и всю Европу", – сказал Грэм.
По его словам, РФ использует ядерное оружие для шантажа. И НАТО должен дать четкий сигнал Москве, каким будет ответ.
"Если мы не донесем это сообщение, мы совершим огромную ошибку по отношению к Путину и таким тиранам, как он", – отметил Грэм.
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