Россияне атакуют областные центры. Слышны взрывы в Днепре, Запорожье, Одессе и Николаеве
В укрытиях необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое
фото из соцсетей
Вечером 29 сентября российские оккупационные войска нанесли удары по ряду городов Украины.
Были слышны взрывы в Днепре. Официальной информации о взрывах нет, хотя местные жители сообщают о пожаре.
Также были слышны взрывы в Запорожье, но местные паблики пишут о работе ПВО.
Также были слышны взрывы в Одессе и Николаеве. В городах также объявлена воздушная тревога.
В одесских пабликах пишут об атаке иранскими дронами-камикадзе. При этом отмечается, что как минимум один из них был сбит средствами ПВО.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В укрытиях необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое
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