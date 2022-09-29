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Россияне атакуют областные центры. Слышны взрывы в Днепре, Запорожье, Одессе и Николаеве

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В укрытиях необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое

Россияне атакуют областные центры. Слышны взрывы в Днепре, Запорожье, Одессе и Николаеве

фото из соцсетей

Новина українською

Вечером 29 сентября российские оккупационные войска нанесли удары по ряду городов Украины.

Были слышны взрывы в Днепре. Официальной информации о взрывах нет, хотя местные жители сообщают о пожаре.

Также были слышны взрывы в Запорожье, но местные паблики пишут о работе ПВО.

Также были слышны взрывы в Одессе и Николаеве. В городах также объявлена воздушная тревога.

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В одесских пабликах пишут об атаке иранскими дронами-камикадзе. При этом отмечается, что как минимум один из них был сбит средствами ПВО.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В укрытиях необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое

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В статье: война с Россией
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