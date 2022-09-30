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Перенос матча Шахтера в УПЛ, Реал присматривается к Канселу. Главные новости за 29 сентября

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А также решение Крооса и трансфер Черноморца

Перенос матча Шахтера в УПЛ, Реал присматривается к Канселу. Главные новости за 29 сентября

Фото: ФК Шахтер

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 29 сентября

Матч Львов - Шахтер перенесен

Официальный сайт ФК "Львов" сообщил о переносе матча шестого тура УПЛ с "Шахтером". Данное решение согласовала дирекция УПЛ. О новой дате встречи, которая должна была состояться восьмого октября во Львове, будет объявлено позже. Отмечается, что "горняки" обратились в УПЛ по поводу переноса в связи с плотным графиком команды и участием в еврокубках.

Реал присматривается к Канселу

"Реал" интересуется фулбеком "Манчестер Сити" Жоау Канселу, сообщает AS. В мадридском клубе считают, что трансфер обойдется всего в 40-50 миллионов евро. “Бланкос” следят за Канселу еще со времен выступлений португальца за "Валенсию". Низкая ожидаемая стоимость связана с возрастом футболиста – следующим летом ему 29. Однако контракт Канселу с “Сити” рассчитан до лета 2027-го, что может усложнить переход.

Черноморец подписал конголезского нападающего

Одесский “Черноморец” объявил о подписании конголезского нападающего Кевина Кубембу. Условия контракта клуб не раскрывает. 29-летний форвард выступал за французские “Лилль”, “Брест” и “Бур-ан-Бресс”, софийский “ЦСКА”, “Сент-Трюйден”, “Сабаил” и “Теуту”. Последним клубом Кевина был малазийский “Куала Лумпур Сити”, за который он сыграл десять матчей во всех турнирах и забил один гол.

Воспитанник Шахтера присоединился к Заре

"Заря" проинформировала о переходе вратаря Никиты Турбаевского. 20-летний кипер является воспитанником донецкого "Шахтера", но заиграть в составе "горняков" ему не удалось. В прошлом сезоне Трубаевский выступал за ФК “Мариуполь” и “Локомотива” Загреб. Ранее "Заря" подписала воспитанника “Шахтера” Игоря Кирюханцева.

Тони Кроос может завершить карьеру в конце сезона

Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос может закончить с футболом уже в конце этого сезона, информирует AS. 32-летний полузащитник отказывается обсуждать с клубом переговоры о продлении контракта, который истекает этим летом. Кроос не хочет выступать после 34 лет и мешать развитию молодых игроков. "Реал" уже начал поиск замены немцу. Один из кандидатов на замену – 21-летний Гомес да Силва из "Фламенго".

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