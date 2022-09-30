Многоэтажка в Николаеве, АТП в Днепре – есть жертвы. Ночью россияне обстреляли украинские города

Один человек погиб и пятеро ранены. Такая ситуация сейчас после ночного прилета российских "Искандеров" в Днепр. Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, который принес удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены. В связи с ночной ракетной атакой перекрыто движение транспорта в Днепре. 30 сентября, около часу ночи оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. По предварительным данным, известно о двух "прилетах". Одна ракета попала в жилой 9-этажный дом в спальном районе города. 1 шахид повредил здание в центре. 1 шахид по инфраструктуре. Под завалами люди. ГСЧС деблокировали женщину. Она жива. 8 раненых. оккупационные войска россии в четверг, 29 сентября, в очередной раз обстреляли со своей территории пограничные громады Сумской области Украины. Захватчики выпустили по территории области около 200 мин и снарядов. В результате одного из обстрелов, три человека получили ранения, один от тяжелых ран скончался в больнице. Кроме того, из-за атак орков повреждены линии электропередач и сети Интернет в ряде населенных пунктов. Харьков также ночью находился под обстрелом ЗРК С-300 из Белгородской области россии.