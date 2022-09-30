россияне ударили по гуманитарной колонне в Запорожье: более 50 погибших и раненых
Они хотели увезти оттуда родственников и отвезти помощь
Иван Федоров Телеграм-канал
Оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Запорожья. Враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра.
Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. Есть погибшие и раненые. На месте сейчас работают спасатели, медики, все службы.
Люди каждый день выезжают из областного центра, чтобы поддержать своих родственников, передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад. Пока невозможно даже посчитать количество погибших и раненых людей. Среди пострадавших, в том числе, и мелитопольцы, как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
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