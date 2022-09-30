Полтысячи оккупантов, самолет и пара вертолетов. О потерях россиян за 29 сентября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 30 сентября.

За четверг, 29 сентября ВСУ уничтожили еще около 500 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии России составляют около 59080 человек.

Также за прошедший день было уничтожено 73 единицы техники, в частности, 13 танков, 2 самолета и 1 вертолет.

Потери россиян в технике:

танков - 2338 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 4932(+23) ед,

артиллерийских систем - 1391 (+6) ед,

РСЗО - 333 (+2) ед,

средства ПВО - 176 (+1) ед,

самолетов - 264 (+2) ед,

вертолетов - 225 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1003 (+8),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3768 (+17) ед,

специальная техника – 131 (+0).

Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Донецком направлениях.