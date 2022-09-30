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Ждут россиян. В беларуси проверяют связь на военных аэродромах

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Картофельный диктатор все еще на двух стульях, а должен быть за решеткой

Ждут россиян. В беларуси проверяют связь на военных аэродромах

Getty Images / Global Images Ukraine

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, как сообщает Генеральный штаб. В то же время, в республике Беларусь с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети, что косвенно может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов вооруженными силами российской федерации.

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Также состоялась ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил республики беларусь и российской федерации с заменой трех из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства беларуси.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

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