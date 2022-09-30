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За сутки ВСУ уничтожили на юге 2 Су-25 и "первого заместителя главы" администрации рф на Херсонщине

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За сутки ВСУ уничтожили на юге 2 Су-25 и "первого заместителя главы" администрации рф на Херсонщине

Генштаб

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Во временно оккупированном Херсоне в ночь на пятницу, 30 сентября, прогремели взрывы на позициях рашистов. По предварительной информации, один из прилетов находился возле судостроительного завода, рядом с которым располагалась система ПВО захватчиков. По неподтвержденным данным, она уничтожена. Пишут, что в сторону завода поехало 5 карет скорой помощи, 2 легковых фургона, 2 легковых автомобиля и одна пожарная машина. Второй прилет во временно оккупированном Херсоне был в дом по улице Марии Фортус. В доме жили только оккупанты (гражданских оттуда выгнали всех), сейчас разбирают завалы.

Рашистские СМИ подтвердили, что ВСУ ликвидировали так называемого "первого заместителя главы подконтрольной рф администрации Херсонской области" Алексея Катериничева. Бывший ФСБшник Катериничев получил этот пост только в середине августа 2022 года.

Украинские защитники продолжают уничтожать российских орков на южном направлении. В течение 29 сентября было ликвидировано еще, по меньшей мере, 43 путинских захватчика. Об этом сообщает ОК "Юг". В течение четверга наша авиация нанесла 12 ударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 276 огневых задач.

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Дважды атакована колонна военной техники в Новой Каховке. Поражен пункт управления БПЛА в Давидовом Броде. Силами противовоздушной обороны в Баштанском районе сбиты два российских штурмовика Су-25. В результате в течение суток ВСУ уничтожили: 4 танка; 4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С"; 2 самоходные пушки "Гиацинт-С"; 2 РСЗО "Град"; 1 миномет 120 калибра; 5 единиц автомобильной и бронированной техники; 2 штурмовика Су-25; 1 беспилотник "Орлан-10".

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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