песков: Удары по "присоединившимся" территориям будут расценены как акт агрессии против рф
Маразм
Getty Images / Global Images Ukraine
москва в своем представлении мира будет расценивать удары ВСУ по территориям, которые "войдут" в состав рф, как акт агрессии против россии, об этом заявила секретарша президента рф дмитрий песков.
"Как россия будет рассматривать возможные удары по новым территориям, которые войдут в состав рф, будет ли это расцениваться как акт агрессии против россии с соответствующим ответом или это будет что-то еще? Нет, ничем иным это не будет".
"Донецкая и Луганская народные республики признаны рф в рамках границ 2014 года. Что касается территорий Херсонской области и Запорожской области, то мне нужно это уточнить. Территорию днр нам еще предстоит освободить", - цинично заявил песков.
Напомним, сегодня, 30 сентября, четыре договора о т.н. "принятии в рф новых субъектов" после фейковых референдумов будут подписаны путлером.
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