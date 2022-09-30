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песков: Удары по "присоединившимся" территориям будут расценены как акт агрессии против рф

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Маразм

песков: Удары по "присоединившимся" территориям будут расценены как акт агрессии против рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

москва в своем представлении мира будет расценивать удары ВСУ по территориям, которые "войдут" в состав рф, как акт агрессии против россии, об этом заявила секретарша президента рф дмитрий песков.

"Как россия будет рассматривать возможные удары по новым территориям, которые войдут в состав рф, будет ли это расцениваться как акт агрессии против россии с соответствующим ответом или это будет что-то еще? Нет, ничем иным это не будет".

"Донецкая и Луганская народные республики признаны рф в рамках границ 2014 года. Что касается территорий Херсонской области и Запорожской области, то мне нужно это уточнить. Территорию днр нам еще предстоит освободить", - цинично заявил песков.

Напомним, сегодня, 30 сентября, четыре договора о т.н. "принятии в рф новых субъектов" после фейковых референдумов будут подписаны путлером.

Читайте такжепутин подписал указы "о признании независимости Херсонской и Запорожской областей"

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В статье: война с Россией
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Источник:
interfax-russia.ru

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