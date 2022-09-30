Создание командования в Германии, танки и карательный закон – как США реагируют на агрессию рф в Украине

Пентагон планирует создать новое командование, которое будет координировать оснащение и обучение украинских военных. Об этом сообщает New York Times.

Речь идет об упорядочивании системы подготовки и помощи, созданной "на лету" после российского вторжения в феврале. По словам нескольких военных и представителей администрации, система будет подчинена единому новому командованию, которое будет базироваться в Германии и возглавляться высокопоставленным американским генералом. Остин и его главные помощники рассматривают план и, вероятно, примут окончательное решение в ближайшие недели.

"Миссия в Германии оптимизирует систему обучения и помощи, созданную Соединенными Штатами и их союзниками на ходу после начала полномасштабного вторжения россии", - сказано в сообщении.

Так, для этой миссии планируют назначить около 300 человек, а центр будет расположен в Висбадене (Германии) в штаб-квартире армии США в Европе. Как отмечает NYT, многие учения украинских военных на системах вооружения США уже проходят там или поблизости.

Тем временем, Запад экстренно готовит ответ путину на аннексию новых территорий Украины. Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм обнародовали законопроект, предлагающий прекратить любую военную и экономическую помощь странам, признающим аннексированные территории частью россии. Также законопроект призван обязать администрацию президента США как можно быстрее наказывать россию.

Линдси Грэм также заявил, что в следующие пакеты военной помощи США Украине должны входить танки.