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Резников сделал анонс после беседы с Остином, также в НАТО сообщили о незапланированной пресс-конференции

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Резников сделал анонс после беседы с Остином, также в НАТО сообщили о незапланированной пресс-конференции

Укринформ

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Министр обороны Алексей Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином:

"У него был телефонный разговор с министром обороны США. Обсудили новости с фронта, Рамштайн-6 и пути усиления наших возможностей. Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время. Также Ллойд Остин подтвердил, что США не признает "референдумы" на ВОТ Украины. Украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации нашей земли".

Также отметим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет сегодня незапланированную пресс-конференцию в 19:00 по Киеву. Тема конференции не объявляется, но понятно, о чем будет идти речь. Срочное сообщение Столтенберга состоится в тот день, когда российский президент планирует объявить аннексию оккупированных территорий Украины.

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В статье: война с Россией Алексей Резников Йенс Столтенберг НАТО Ллойд Остин
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Источник:
nato.int

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