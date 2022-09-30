Резников сделал анонс после беседы с Остином, также в НАТО сообщили о незапланированной пресс-конференции

Министр обороны Алексей Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином:

"У него был телефонный разговор с министром обороны США. Обсудили новости с фронта, Рамштайн-6 и пути усиления наших возможностей. Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время. Также Ллойд Остин подтвердил, что США не признает "референдумы" на ВОТ Украины. Украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации нашей земли".

Had ???? call with @SecDef. Discussed updates from the front line, #Ramstein 6, and ways of strengthening our capabilities. Good news to be announced soon.

Lloyd Austin III confirmed ???????? won’t recognise "referenda" at TOT of ????????.#UAarmy will contiue use weapons to deoccupy our land. pic.twitter.com/wd958AJgEX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 30, 2022

Также отметим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет сегодня незапланированную пресс-конференцию в 19:00 по Киеву. Тема конференции не объявляется, но понятно, о чем будет идти речь. Срочное сообщение Столтенберга состоится в тот день, когда российский президент планирует объявить аннексию оккупированных территорий Украины.