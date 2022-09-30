В днр признали, что Лиман находится в полуокружении

Главарь так называемой днр Денис Пушилин заявил, что город Лиман Донецкой области оказался в полукольце. По его словам, дорога от Сватового контролируется российскими военными, но ее обстреливает армия Украины. Также Пушилин отметил, что Ямполь и Дробышево военные россии в полной мере не контролируют.

Украинский Генштаб официально пока не называет населённые пункты, контроль над которыми взяли военные Украины, ведь операция продолжается. Об этом в комментарии Суспільному сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый: