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В днр признали, что Лиман находится в полуокружении

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Боевые действия идут вблизи города

В днр признали, что Лиман находится в полуокружении

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Главарь так называемой днр Денис Пушилин заявил, что город Лиман Донецкой области оказался в полукольце. По его словам, дорога от Сватового контролируется российскими военными, но ее обстреливает армия Украины. Также Пушилин отметил, что Ямполь и Дробышево военные россии в полной мере не контролируют.

Украинский Генштаб официально пока не называет населённые пункты, контроль над которыми взяли военные Украины, ведь операция продолжается. Об этом в комментарии Суспільному сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый:

"Детали по взятым местам точно назвать пока не можем. Поскольку флаг ВСУ могут занести и установить, они делятся радостными видео, но бои еще продолжаются. После стабилизационных мероприятий можно будет сказать подробнее. Когда будут проведены все мероприятия по безопасности, и не будет происходить контратака врага".

"Трудно комментировать, поскольку операция еще продолжается. Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу".

"Если врага под Харьковом "сломали" и он побежал, то возле Лимана противник более укреплен и подразделения были достаточно подготовлены, мотивированы. Поэтому, это заняло время, но наш Генеральный Штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, военные высокого уровня опытности, подготовки".

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В статье: война с Россией
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Источник:
suspilne.media

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