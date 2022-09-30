Путин: Жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья становятся гражданами рф. Навсегда
путин живет в своем ущемленном мире
фото из свободных источников
Российский диктатор Владимир Путин в речи в Георгиевском зале Кремля перед подписанием договора о "вхождении" оккупированных украинских территорий в состав России обратился к украинским властям.
Об этом информирует BBC.
"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их хозяева. Люди, живущие в "ДНР", "ЛНР", Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - заявил Путин.
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Комментарии (4)
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янковский ян (Запорожье)
30.09.2022 в 17:27
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Черноморчик (Одесса )
30.09.2022 в 17:09
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alex.belogubko (одесса)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
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