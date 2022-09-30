Путин: Жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья становятся гражданами рф. Навсегда

Российский диктатор Владимир Путин в речи в Георгиевском зале Кремля перед подписанием договора о "вхождении" оккупированных украинских территорий в состав России обратился к украинским властям.

Об этом информирует BBC.

"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их хозяева. Люди, живущие в "ДНР", "ЛНР", Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - заявил Путин.