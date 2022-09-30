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Путин: Жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья становятся гражданами рф. Навсегда

Общие новости
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(1 голосов)

путин живет в своем ущемленном мире

Путин: Жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья становятся гражданами рф. Навсегда

фото из свободных источников

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин в речи в Георгиевском зале Кремля перед подписанием договора о "вхождении" оккупированных украинских территорий в состав России обратился к украинским властям.

Об этом информирует BBC.

"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их хозяева. Люди, живущие в "ДНР", "ЛНР", Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - заявил Путин.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (4)
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янковский ян (Запорожье)
30.09.2022 в 17:27
Нет слов. Он это на полном серьёзе заявляет.
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0
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Черноморчик (Одесса )
30.09.2022 в 17:09
Как говорил мой папа - если в сорок лет ума нет то уже и не будет . И бункерный это доказывает .
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0
0
alex.belogubko (одесса)
30.09.2022 в 17:04
не спеши ты ещё увидешь кто такие запорожские казаки и херсонские партизаны
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+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.09.2022 в 17:01
Срочно доктора в бункер, у гномика сильный бред в перемешку с поносом
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+1
0

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