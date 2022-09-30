путин подписал документы об аннексии четырех украинских областей

Российский диктатор Владимир Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.

Об этом говорится в обращение Путина в Администрации президента РФ во время "церемонии подписания договоров" со ставленниками Кремля на оккупированных территориях Украины.

Путин так называемое "присоединение" к РФ оккупированных территорий, которые он сводит к "Новороссии", связал с фиктивными "референдумами", проведенными фактически под дулами автоматов российских военных.

В Кремль для "подписания документов" прибыли ставленники Кремля: от Донецка – Денис Пушилин, от Луганска – Леонид Пасечник, от Запорожской области – глава Евгений Балицкий, от Херсонской области – Владимир Сальдо.

Также Путин заявил, что СССР не вернуть, но России "это уже и не нужно".