"Слышит весь ЮБК": в Крыму во время выступления путина прогремели взрывы
Что это было, пока что неясно
фото из свободных источников
В аннексированном Крыму во время
По словам местных жителей, мощный взрыв(ы) слышит весь ЮБК.
Официальной информации пока нет. Подробности выясняются.
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