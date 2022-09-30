  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Слышит весь ЮБК": в Крыму во время выступления путина прогремели взрывы
В тренде

"Слышит весь ЮБК": в Крыму во время выступления путина прогремели взрывы

Общие новости
(1 голосов)

Что это было, пока что неясно

"Слышит весь ЮБК": в Крыму во время выступления путина прогремели взрывы

фото из свободных источников

Новина українською

В аннексированном Крыму во время выступления президента России Владимира Путина в разных городах полуострова раздался взрыв (или несколько взрывов). Об этом пишут местные паблики.

По словам местных жителей, мощный взрыв(ы) слышит весь ЮБК.

Официальной информации пока нет. Подробности выясняются.

"Слышит весь ЮБК": в Крыму во время выступления путина прогремели взрывы - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде