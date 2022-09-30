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Оккупанты из "ДНР" присвоили имущество Ахметова, Гельзина и других украинских бизнесменов

Общие новости
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(1 голосов)

Грабеж имущества оккупантами продолжается

Оккупанты из "ДНР" присвоили имущество Ахметова, Гельзина и других украинских бизнесменов

Maksim Konstantinov

Новина українською

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин подписал постановление о конфискации недвижимости 142 физических и двух юридических лиц.

Среди них — президент "Шахтера" Ринат Ахметов, бывший вице-президент "Шахтера" и экс-президент ПФЛ Равиль Сафиуллин, бывший президент "Металлиста" Сергей Курченко, экс-президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

Соответствующий "документ", оформленный как "постановление госкомитета обороны ДНР" от 29 сентября.

В списке также присутствуют Юрий Бойко, Раиса Богатырева, Ренат Кузьмин, Петр Симоненко, Геннадий Васильев, Александр Медведько, Виктор Пшонка, Валентин Ландик, Олег Мкртчан, Юрий Иванющенко, Владимир Рыбак и другие.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) война с Россией
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Комментарии (4)
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balamyt (Boston)
30.09.2022 в 19:19
Как сказал..чиченец Ибрагим....Пора убирать миста !
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balamyt (Boston)
30.09.2022 в 19:19
з миста
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alex 66 (Кременчук)
30.09.2022 в 19:21
убигать з миста...такий варік краще
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олег донецьк Украіна (донецьк)
30.09.2022 в 18:26
пенис душилин может подписывать всё что угодно.даже использованную туалетную бумагу.он никто.тупая зажравшаяся пешка выполняющая приказы паРАШИ.закончит также как и его предшественник.имущество всех названных им фактически не принадлежит с 2014
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