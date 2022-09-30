Оккупанты из "ДНР" присвоили имущество Ахметова, Гельзина и других украинских бизнесменов
Грабеж имущества оккупантами продолжается
Maksim Konstantinov
Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин подписал постановление о конфискации недвижимости 142 физических и двух юридических лиц.
Среди них — президент "
Соответствующий "документ", оформленный как "постановление госкомитета обороны ДНР" от 29 сентября.
В списке также присутствуют Юрий Бойко, Раиса Богатырева, Ренат Кузьмин, Петр Симоненко, Геннадий Васильев, Александр Медведько, Виктор Пшонка, Валентин Ландик, Олег Мкртчан, Юрий Иванющенко, Владимир Рыбак и другие.
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