Зеленский заявил, что Украина выходит из переговоров с россией, пока там не поменяется президент
Ибо нынешний не знает, что такое честь и достоинство
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу заявил, что страна полностью выходит из переговорного процесса с россией, пока там не поменяется президент.
"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с россией, но уже с другим президентом россии", – заявил Владимир Зеленский.
Добавим, что ранее в этом же обращении Зеленский заявил о начале ускоренной процедуры вступления Украины в НАТО. Им, Стефанчуком и Шмыгалем был подписан соответствующий документ.
На 19:00 ожидается пресс-конференция Генсека НАТО Столтенберга и главы ООН Гутьерриша.
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