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Зеленский заявил, что Украина выходит из переговоров с россией, пока там не поменяется президент

Общие новости
(2 голосов)

Ибо нынешний не знает, что такое честь и достоинство

Зеленский заявил, что Украина выходит из переговоров с россией, пока там не поменяется президент

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу заявил, что страна полностью выходит из переговорного процесса с россией, пока там не поменяется президент.

"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с россией, но уже с другим президентом россии", – заявил Владимир Зеленский.

Добавим, что ранее в этом же обращении Зеленский заявил о начале ускоренной процедуры вступления Украины в НАТО. Им, Стефанчуком и Шмыгалем был подписан соответствующий документ.

Читайте такжеУкраина сегодня подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, - Зеленский

На 19:00 ожидается пресс-конференция Генсека НАТО Столтенберга и главы ООН Гутьерриша.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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Комментарии (1)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
30.09.2022 в 18:38
какие переговоры и с кем?кто сменит е.....о карлика?думаете он будет лучше относится к Украине?хватит пытаться "посмотреть в глаза".с этими .....разговаривать не о чем.только после восстановления контроля над всей территорией страны,полного возмещения ущерба ,возврата всех пленных и вывезенных граждан Украины и выдачи главных военных преступников.никаких виз для граждан рф(даже т.н. "либералов"),полный запрет въезда на территорию Украины.
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