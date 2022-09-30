Борис Джонсон: Владимир Путин, ваше выступление – это обман и позор

В пятницу, 30-го сентября, Кремль официально объявил об аннексии очередных территорий Украины. После кражи Крыма, россия пытается присоединить к своей территории Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины. С коллаборантами была подписана соответствующая бумажка.

На речь путина отреагировал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, являющийся сейчас одним из кандидатов на пост Генсека НАТО.

"Владимир Путин, ваше выступление – это обман и позор. Мир никогда не должен мириться с вашими фиктивными референдумами или вашей жестокой и незаконной попыткой колонизировать Украину. Мы стоим на стороне народа Украины и будем поддерживать его, не дрогнув, пока его страна не станет единой и свободной", - сказал Джонсон.

Реакцией Украины на аннексию стало подписание заявки о вступлении страны в НАТО. Также ранее Зеленский заявил, что Украина окончательно выходит из переговоров с россией, пока там не поменяется президент.