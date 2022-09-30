"Звучит как прямое приглашение Альянса вступить в конфликт с рф". Первая реакция россии на заявление Зеленского
Относительно заявки Украины на вступление в НАТО
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Сегодня, 30-го сентября, россия заявила об аннексии очередных украинских территорий. Кроме Крыма, Кремль заявил, что присоединяет к своим территориям Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.
Реакцией Украины стала подача заявки на ускоренное вступление в НАТО – Зеленский, Стефанчук и Шмигаль подписали соответствующий документ. Позже ожидается пресс-конференций Генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Появилась первая реакция из россии относительно заявления Украины. Ситуацию прокомментировал представитель ЛДПР в госдуме Леонид Слуцкий:
"Заявление Зеленского об ускоренной заявке Киева на вступление в НАТО звучит как прямое приглашение Альянса вступить в военный конфликт с рф", - заявил Слуцкий.
Добавим, что официальной реакции Кремля пока нет.
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