Kyiv Security Compact. Зеленский рассказал о документе гарантий безопасности для Украины

В речи, в ходе которой президент Украины заявил о подаче заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, глава государства также заявил о принятии документа о гарантиях безопасности для Украины – Kyiv Security Compact.

Над ним работала группа Расмуссена – Ермака. План был представлен Зеленскому и партнерам Украины.

Ожидается, что подробнее о гарантиях безопасности для Украины вечером расскажет Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его пресс-конференция начнется в 19:00.