Kyiv Security Compact. Зеленский рассказал о документе гарантий безопасности для Украины
На период времени, пока будет обрабатываться заявка на вступление в НАТО
ОП
В речи, в ходе которой президент Украины заявил о подаче заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, глава государства также заявил о принятии документа о гарантиях безопасности для Украины – Kyiv Security Compact.
Над ним работала группа Расмуссена – Ермака. План был представлен Зеленскому и партнерам Украины.
Ожидается, что подробнее о гарантиях безопасности для Украины вечером расскажет Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его пресс-конференция начнется в 19:00.
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