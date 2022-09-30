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Kyiv Security Compact. Зеленский рассказал о документе гарантий безопасности для Украины

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На период времени, пока будет обрабатываться заявка на вступление в НАТО

Kyiv Security Compact. Зеленский рассказал о документе гарантий безопасности для Украины

ОП

UA-Футбол
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В речи, в ходе которой президент Украины заявил о подаче заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, глава государства также заявил о принятии документа о гарантиях безопасности для Украины – Kyiv Security Compact.

Над ним работала группа Расмуссена – Ермака. План был представлен Зеленскому и партнерам Украины.

Ожидается, что подробнее о гарантиях безопасности для Украины вечером расскажет Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его пресс-конференция начнется в 19:00.

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В статье: война с Россией
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