Террористическая атака россиян на Запорожье, бои на Донбассе - сводка Генштаба за 29 сентября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 30 сентября.

Идут двести девятнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Противник нанес 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Утром, 30 сентября, российские оккупанты совершили очередной акт терроризма, нанесли ракетный удар по колонне гражданского автотранспорта, которая с гуманитарной целью передвигалась по территории Запорожской области. Удары были нанесены ракетами ЗРК "С-300". По предварительной информации, погибли по меньшей мере 25 человек, значительно больше - получили ранения.

Кроме того, для разрушения гражданской инфраструктуры городов, враг продолжает использовать ударные БПЛА "Shahed-136" иранского производства.

От вражеских ударов пострадали более 25 населенных пунктов. В частности, Константиновка, Запорожье, Николаев, Гуляйполе, Редкодуб, Белогоровка, Новоандреевка, Благодативка и Миролюбовка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник продолжает обстрелы населенных пунктов из танков и артиллерии разных типов:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Уды, Стрелеча, Зеленое, Нескучное, Пристин и Купянск;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Голубые Озера;

на Бахмутском направлении – Соледар, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Зайцево и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Карловка, Первомайское, Тонечко, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Павловка, Времовка, Нескучное и Шевченко.

На Запорожском направлении активных наступательных действий противник не вел. Огневое поражение нанесено в районах населенных пунктов Железнодорожное, Дорожнянка, Новополь, Темировка, Белогорье, Гуляйполе, Малая Токмачка и Каменское.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Новогригоровка, Партизанское, Киселевка, Благодавка, Калиновка, Высокополье, Архангельское, Осокоровка и Белая Криница.

В русской федерации продолжается частичная мобилизация. В Хабаровском крае должностные лица, ответственные за отбор и подготовку мобилизационного ресурса, установили новые коррупционные "тарифы". Да, отсрочка от мобилизации стоит 100 тысяч рублей, что является практически недостижимой суммой для большинства граждан из местного населения.

Оккупационное командование пытается внедрить меры принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины. В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе их направляют на комплектование подразделений, которое планируется задействовать в районе проведения боевых действий. В Бердянске принудительно отмобилизовали работников некоторых предприятий, оставшихся работать на оккупированной территории. Кроме того, в город прибыли усиленные подразделения росгвардии с целью подавления предполагаемого сопротивления местного населения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Зайцево, Отрадовка и Бахмутское.

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 5 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть командных пунктов, тринадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами, один зенитный ракетный комплекс и четыре средства ракетных войск и артиллерии врага.