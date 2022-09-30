Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил заявку Украины по членству в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Решение будет приниматься консенсусом", - заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников по НАТО.