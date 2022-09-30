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Кабмин внес изменения в правила пересечения границы представителями сборных Украины

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Теперь стало проще

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы представителями сборных Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Кабинет Министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины во время действия военного положения.

Пропуск через государственную границу осуществляется Госпогранслужбой при наличии подтверждающих документов и при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины для спортсменов и всех включенных в состав команд разного уровня.

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Подтверждающими документами для лиц является решение Министерства молодежи и спорта или письмо Министра молодежи и спорта в Госпогранслужбу об участии указанных лиц в спортивном мероприятии и пересечении государственной границы соответствующими лицами.

Такое письмо предоставляется Госпогранслужбе предварительным обращением (заявлением) соответствующих субъектов сферы физической культуры и спорта, содержащее исчерпывающий перечень лиц, участвующих в спортивном мероприятии, и срок его проведения.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ДПСУ

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