Кабмин внес изменения в правила пересечения границы представителями сборных Украины
Теперь стало проще
Фото Павла Кубанова - УАФ
Кабинет Министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины во время действия военного положения.
Пропуск через государственную границу осуществляется Госпогранслужбой при наличии подтверждающих документов и при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины для спортсменов и всех включенных в состав команд разного уровня.
Подтверждающими документами для лиц является решение Министерства молодежи и спорта или письмо Министра молодежи и спорта в Госпогранслужбу об участии указанных лиц в спортивном мероприятии и пересечении государственной границы соответствующими лицами.
Такое письмо предоставляется Госпогранслужбе предварительным обращением (заявлением) соответствующих субъектов сферы физической культуры и спорта, содержащее исчерпывающий перечень лиц, участвующих в спортивном мероприятии, и срок его проведения.
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