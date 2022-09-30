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Обстрел колонны в Запорожье: 30 погибших, из них двое детей, 88 раненых

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Очередной террористический акт российской федерации

Обстрел колонны в Запорожье: 30 погибших, из них двое детей, 88 раненых

facebook.com/UA.National.Police

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В результате удара по гуманитарной колонне в Запорожье в пятницу погибли 30 человек, 88 получили ранения.

Об этом сообщает сообщает пресс-служба полиции.

Среди погибших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранения получила также 3-летняя девочка.

Также в результате удара погиб 36-летний работник местного Управления стратегических расследований, еще 27 полицейских Бердянского райуправления получили ранения, 4 из них – в тяжелом состоянии. Полицейские находились на службе, обеспечивали правопорядок.

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"Известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300. Воронки от этих модифицированных ракет не такие глубокие, но радиус взрывной волны гораздо больше. Соответственно, большая зона и сила поражения людей.

Российские армейцы знали, что здесь всегда много людей. Особенно утром. И намеренно попали именно сюда. Это целенаправленное массовое убийство", - говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу утром оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Ранее сообщалось о 25 погибших и около 50 раненых.

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В статье: война с Россией
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