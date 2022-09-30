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"Лечат зеленкой" - оккупант жалуется матери, что на фронте их не лечат. Перехват ГУР

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Россиян обмазывают зеленкой, потому что ничем другим помочь не могут

"Лечат зеленкой" - оккупант жалуется матери, что на фронте их не лечат. Перехват ГУР

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оккупант рассказал своей матери о низком уровне медицинской помощи на передовой. Россиян обмазывают зеленкой, потому что ничем другим помочь не могут.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

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"Здесь наступление планируется, прорыв", - жалуется оккупант на контрнаступление ВСУ.

Россиянин рассказал, что на его направлении усиления не было и дополнительного личного состава не посылали. По его словам, на их направлении расположены только 3 роты россиян.

"И что вы сможете сделать? Таких как ты, ничего не умеющих делать", - озабоченно спросила мать.

Оккупант объяснил, что на его направлении нет российских танков, еды мало, а спят они прямо в лужах. Медик рисует зеленкой крестики на лбах россиян и больше ничего не делает.

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В статье: война с Россией
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