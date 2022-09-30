"Лечат зеленкой" - оккупант жалуется матери, что на фронте их не лечат. Перехват ГУР

Оккупант рассказал своей матери о низком уровне медицинской помощи на передовой. Россиян обмазывают зеленкой, потому что ничем другим помочь не могут.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

"Здесь наступление планируется, прорыв", - жалуется оккупант на контрнаступление ВСУ.

Россиянин рассказал, что на его направлении усиления не было и дополнительного личного состава не посылали. По его словам, на их направлении расположены только 3 роты россиян.

"И что вы сможете сделать? Таких как ты, ничего не умеющих делать", - озабоченно спросила мать.

Оккупант объяснил, что на его направлении нет российских танков, еды мало, а спят они прямо в лужах. Медик рисует зеленкой крестики на лбах россиян и больше ничего не делает.