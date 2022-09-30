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Конгресс США окончательно одобрил законопроект о выделении Украине $12 млрд

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В ближайшем времени закон должен подписать и Джо Байден

Конгресс США окончательно одобрил законопроект о выделении Украине $12 млрд

фото из свободных источников

Новина українською

Палата представителей США в пятницу одобрила законопроект о временном государственном финансировании, в котором предусмотрено выделение Украине финансовой помощи в размере 12,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает The New York Times.

Голосование за документ состоялось преимущественно по партийной линии: поддержали его 230 членов Палаты представителей, в том числе 10 членов Республиканской партии, против высказался 201 конгрессмен, все - республиканцы.

Законопроект о временном финансировании был принят Конгрессом менее чем за полсуток до конечного срока, когда в США заканчивается финансовый год и при отсутствии одобренного финансирования объявляется шатдаун - вынужденное приостановление работы госучреждений.

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Ожидается, что до конца пятницы законопроект подпишет президент США Джо Байден, и он вступит в силу. Напомним, накануне законопроект о временном финансировании был проголосован Сенатом США.

Законопроект включает пакет помощи Украине в ее борьбе с российскими войсками. Это в частности $3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку; $1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, которые оказали поддержку; и $2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.

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