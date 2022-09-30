Зеленский: Есть существенные результаты на востоке страны. Все слышали, что происходит в Лимане
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Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении 30 сентября заявил о существенном результатах на востоке нашей страны.
"У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла!
Мы должны освободить всю нашу землю, и это будет лучшим доказательством того, что международное право и человеческие ценности не сломать ни одному государству-террористу – даже такому обнаглевшему, как Россия. Украина сегодня приняла решение в свою защиту. Все они будут реализованы. Решения СНБО и Ставки. Работаем ради нашей победы", – сказал Зеленский.
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