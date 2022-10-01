Верес вернулся на Авангард, Колос теряет лидерство. Главные новости за 30 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 30-е сентября.

Пятый тур УПЛ, стартовавший после паузы на международные матчи, начался с интересного события. Ровенский "Верес" провел первый с 2017-го года поединок на ровенском стадионе "Авангард". Получилось ярко, но не так уверенно, как ожидали болельщики. Коллектив Вирта принимал "Рух", расписав с ними ничью 2:2. Народный клуб усилиями Дахновского и Клеца дважды выходил вперед, однако каждый раз львовяне отыгрывались (голы на счету Таллеса и Дидыка). "Верес" с десятью очками ситуативно поднялся на третью строчку, в то время как "Рух" идет в таблице десятым, имея в активе четыре бала.

Другой матч пятого тура состоялся на главной арене страны - "Металлист 1925" принимал "Колос". Харьковчане здорово начали, поведя в счете уже на десятой минуте, однако удаление юного Капинуса могло стоить коллективу Кривенцова победы. Но нет, "1925" не только сумел взять три бала, они в меньшинстве увеличили преимущество (2:0). Голы Мартынюка с пенальти и Русина принесли "Металлист 1925" вторую победу в сезоне, отправив их на шестую позицию. "Колос" впервые проиграл, сейчас идет вторым, однако по итогам тура может опуститься гораздо ниже.

В пятницу украинский футбол жил не только играми высшего дивизиона. В рамках Первой лиги также прошел один поединок, после которого случилась смена лидера. Киевская "Оболонь" на выезде смогла разбить "Кремень", забив в их ворота три гола - коллектив из Кременчуга не придумал ответа на точные удары Груши (дважды) и Батальского. "Пивовары" захватывают лидерство в группе Б Первой Лиги, набирая по итогам шести игр десять балов. Вскоре их может догнать амбициозный "ЛНЗ".

Из Украины переносимся в Германии. В пятницу в Бундеслиге стартовал восьмой тур первенства, в котором "Бавария" принимала "Байер". Почти вечный чемпион не побеждал в Германии на протяжении четырех игр, однако против "фармацевтов" данная серия прервалась. Коллектив Нагельсманна спокойно разгромил соперник, забив в их ворота четырежды. Поздравления от партнеров по разу принимали Мане, Мусиала, Мюллер и Сане. Удивительно, но даже победа в стартовой игре тура не вывела "Баварию" в лидеры - они все еще на два пункта отстают от "Униона", который имеет поединок в запасе.

Английская Премьер-лига подвела итоги сентября, месяца, который из-за паузы на игры сборных вряд ли получится назвать полноценным. Но награды лига все равно поспешила вручить. Лучшим наставником месяца был признан Эрик тен Хаг. Его "Манчестер Юнайтед" набрал в сентябре сто процентов очков, обыграв "Лестер" и "Арсенал". Награда самому ценному футболисту так же отправилась в Манчестер. Маркус Рашфорд благодаря двум голам и двум голевым передачам не оставил шанса конкурентам, забрав сей приз.