Россияне обстреляли инфраструктуру в Одесской области и жилой дом в Николаеве
Не останавливаются
Телеграм-канал Олександра Сєнкевича
Ночью с 30 сентября по 1 октября россияне атаковали Одесскую область. Об этом сообщает ОК Юг:
“Перед рассветом по Одесщине нанесен ракетный удар.
Двумя ракетами, предположительно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован. Без человеческих потерь”, - говорится в заявлении.
Также ориентировочно в тот же временный период произошел прилет в Николаеве:
“Попадание в жилой дом. На место выехали все службы.
Все детали потом”, – оперативно написал мэр Николаева Александр Сенкевич в 4:39 утра.
Также через почти четыре часа городской голова добавил информацию о прилете:
“Жилой дом. Ракета С-300. Разрушены квартиры на 5 и 4 этажах. Также пострадали автомобили, припаркованные во дворе.
В окрестных домах вылетели окна.
К счастью, никто из жителей не пострадал.
Сейчас на месте работают коммунальщики. Они убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт”, - говорится в заявлении.
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