Россияне обстреляли инфраструктуру в Одесской области и жилой дом в Николаеве

Ночью с 30 сентября по 1 октября россияне атаковали Одесскую область. Об этом сообщает ОК Юг:

“Перед рассветом по Одесщине нанесен ракетный удар. Двумя ракетами, предположительно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован. Без человеческих потерь”, - говорится в заявлении.

Также ориентировочно в тот же временный период произошел прилет в Николаеве:

“Попадание в жилой дом. На место выехали все службы. Все детали потом”, – оперативно написал мэр Николаева Александр Сенкевич в 4:39 утра.

Также через почти четыре часа городской голова добавил информацию о прилете: