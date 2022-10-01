Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов

Вчера, 30 сентября, Великописаревская община Сумщины дважды подверглась обстрелам из Градов и минометов. Об этом сообщил глава тамошней ОВА Дмитрий Живицкий.

“В общей сложности было 12 прилетов. К счастью, обошлось без потерь и разрушений”, - говорится в заявлении Живицкого.

Отметим, что от Великописаревской общины до границы с россией менее 10 километров.