Заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для администрации Байдена – СМИ
А Нэнси Пелоси дала очень неоднозначный ответ
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Для администрации президента США Джо Байдена заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью. Об этом сообщает ресурс Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
Кроме этого, был отказ в поддержке заявки Украины от Спикерки Палаты представителей Нэнси Пелоси. Чиновница в комментарии Politico отметила, что она поддерживает "гарантии безопасности" для Украины, однако не дала четкого ответа о поддержке Украины во вступлении в НАТО:
“Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте выиграем эту войну. Но я поддерживаю, чтобы у них была гарантия безопасности”, - сказала Пелоси.
Напомним, что вчера, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО.
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