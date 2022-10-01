Заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для администрации Байдена – СМИ

Для администрации президента США Джо Байдена заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью. Об этом сообщает ресурс Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Кроме этого, был отказ в поддержке заявки Украины от Спикерки Палаты представителей Нэнси Пелоси. Чиновница в комментарии Politico отметила, что она поддерживает "гарантии безопасности" для Украины, однако не дала четкого ответа о поддержке Украины во вступлении в НАТО:

“Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте выиграем эту войну. Но я поддерживаю, чтобы у них была гарантия безопасности”, - сказала Пелоси.

Напомним, что вчера, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО.