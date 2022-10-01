Зеленский подписал Указ об отмене осеннего призыва на осеннюю службу
Также были внесены изменения в пункт о демобилизации
twitter.com/ZelenskyyUa
Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября подписал Указ об отмене призыва на срочную военную службу. Это решение отсрочивает осеннюю мобилизацию.
Кроме того, были дополнены изменениями пункты о демобилизации, которая была запланирована на октябрь-декабрь.
В общем, текст Указа выглядит следующим образом:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №678/2022
О внесении изменений в Указ Президента Украины от 29 декабря 2021 г. № 687/2021
1. Внести в Указ Президента Украины от 29 декабря 2021 г. № 687/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроки проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году" (с изменениями, внесенными Указом от 11 апреля 2022 г. № 230/2022) следующие изменения:
1) абзац третий пункта 1 и абзац третий пункта 2 статьи 1 дополнить словами "но не ранее объявления в установленном порядке демобилизации";
2) статьи 2 – 6 исключить;
З) в статье 7 слова и цифры "кроме пункта 2 статьи 3, который вступает в силу 1 сентября 2022 года" исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования.
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