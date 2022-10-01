Зеленский подписал Указ об отмене осеннего призыва на осеннюю службу

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября подписал Указ об отмене призыва на срочную военную службу. Это решение отсрочивает осеннюю мобилизацию.

Кроме того, были дополнены изменениями пункты о демобилизации, которая была запланирована на октябрь-декабрь.

В общем, текст Указа выглядит следующим образом:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №678/2022

О внесении изменений в Указ Президента Украины от 29 декабря 2021 г. № 687/2021

1. Внести в Указ Президента Украины от 29 декабря 2021 г. № 687/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроки проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году" (с изменениями, внесенными Указом от 11 апреля 2022 г. № 230/2022) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 1 и абзац третий пункта 2 статьи 1 дополнить словами "но не ранее объявления в установленном порядке демобилизации";

2) статьи 2 – 6 исключить;

З) в статье 7 слова и цифры "кроме пункта 2 статьи 3, который вступает в силу 1 сентября 2022 года" исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования.