Россияне похитили гендиректора Запорожской АЭС
Его увезли в неизвестном направлении
Фото: Енергоатом / Автор невідомий
Российские оккупанты задержали генерального директора АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении. Об этом сообщает "Энергоатом" со ссылкой на президента ГП Петра Котина.
Мурашов был задержан патрулем 30 сентября около 16:00 по дороге от станции до Энергодара. Гендиректора с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении и пока нет информации о его местонахождении.
В "Энергоатоме" отмечают, что гендиректор ЗАЭС несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность станции.
Ранее мы сообщали, что Запорожская АЭС
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