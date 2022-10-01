Россияне похитили гендиректора Запорожской АЭС

Российские оккупанты задержали генерального директора АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении. Об этом сообщает "Энергоатом" со ссылкой на президента ГП Петра Котина.

Мурашов был задержан патрулем 30 сентября около 16:00 по дороге от станции до Энергодара. Гендиректора с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении и пока нет информации о его местонахождении.

В "Энергоатоме" отмечают, что гендиректор ЗАЭС несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность станции.