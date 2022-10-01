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Россияне похитили гендиректора Запорожской АЭС

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Его увезли в неизвестном направлении

Россияне похитили гендиректора Запорожской АЭС

Фото: Енергоатом / Автор невідомий

UA-Футбол
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Российские оккупанты задержали генерального директора АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении. Об этом сообщает "Энергоатом" со ссылкой на президента ГП Петра Котина.

Мурашов был задержан патрулем 30 сентября около 16:00 по дороге от станции до Энергодара. Гендиректора с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении и пока нет информации о его местонахождении.

В "Энергоатоме" отмечают, что гендиректор ЗАЭС несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность станции.

Ранее мы сообщали, что Запорожская АЭС полностью остановлена.

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В статье: ЗАЭС Энергоатом
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